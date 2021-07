Da piazza Mazzini a Dante... un vero e proprio teatro a cielo aperto, tra musica, danza e giocoleria, dall'aperitivo fino a tarda sera. 'Castano Primo Busker Festival'.

Da piazza Mazzini a Dante... un vero e proprio teatro a cielo aperto, tra musica, danza e giocoleria, dall'aperitivo fino a tarda sera. Ecco, infatti, 'Castano Primo Busker Festival', in programma venerdì 9 e 16 luglio. Durante il primo appuntamento, allora, spazio a 'Cnc Trio', 'Jesus on a Tortilla', Giuseppe Abbati, Gioele Chiumento, Marco e Marta, 'Dance Assemble', Gio Ui, 'I Due Quarti' e Associazione Genitoriamo. Mentre settimana prossima, Luca Marino, 'Vick & Dave', Anita Caramella e Davide Facchini, 'Ely & The Prophet Jama', 'Raf Trio', Sergio Arturo Calonego, 'Samui Mago delle Bolle', 'Streetdanceschool' Busto Arsizio e Associazione Genitoriamo.

