'Insieme per Crescere': fine attività

Il gruppo, dopo 15 anni di attività amministrativa tra maggioranza e opposizione, chiuderà il suo impegno con la fine di questo mandato (tra pochi mesi).

Si chiuderà, ufficialmente, con il termine di questo mandato (proprio nel 2021), l'impegno, che va avanti da oltre 15 anni nel mondo amministrativo e politico di Robecchetto e Malvaglio, del gruppo 'Insieme per Crescere'. A dare l'annuncio è la capogruppo, Elena Lasorella, con una lettera per la cittadinanza. "Una decisione difficile e sofferta, ma anche a lungo meditata - scrive - E oggi, allora, 'Insieme per Crescere' da gruppo consiliare libero quale è ed è sempre stato, senza condizionamenti di nessun tipo, si rende conto che, pur credendo fortemente nei valori che sempre lo hanno contraddistinto, sia come maggioranza sia come opposizione, è arrivato il tempo di fermarsi e lasciare spazi a chi di nuovo ci vorrà essere. Guardandoci indietro, quello che vediamo è un paese che si va spegnendo, annoiato e rassegnato, molto lontano dai suoi momenti migliori. Ora c'è bisogno di giovani che diano il loro fattivo contributo, che abbiano la forza di rinnovare e la nuova visione di una realtà che sembra non avere futuro. I ragazzi hanno stimoli, capacità e idee che, con entusiasmo e coraggio, possono mettere in gioco per un paese nuovo, che vive, che si rinnova senza seguire le correnti, senza pregiudizi e senza i condizionamenti della 'vecchia storia politica'. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla maratona digitale ha parlato di "Società disorientata; serve l'entusiasmo dei giovani". Nel chiudere, dunque, la nostra esperienza, vogliamo ringraziare tutti i cittadini che ci hanno sostenuto, seguito e fatto crescere in questi 15 anni, e anche chi ha portato una critica costruttiva. Grazie a quanti, nei tre mandati, in prima persona si sono messi al servizio della nostra comunità, a partire dal fondatore di 'Insieme per Crescere', passando per il sindaco, il vice sindaco, gli assessori e i consiglieri che si sono avvicendati. I nostri quattro attuale rappresentanti sui banchi dell'opposizione continueranno il loro impegno fino alla scadenza del mandato, con la stessa attenzione che hanno sempre messo in campo". E, da qui in avanti, allora... "Eventuali scelte politiche delle persone che hanno fatto parte del gruppo - conclude - saranno prese in forma libera e indipendente. Auspichiamo che il senso civico e quello di appartenenza al territorio di Robecchetto e Malvaglio possano far sorgere il desiderio di prendersi cura della nostra collettività. E' stato un onore poter servire il paese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro