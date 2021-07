Fiori colorati per il murale

Li avevano invitati a esprimere la loro preferenza e il loro appello non è caduto nel vuoto. Anzi, molti cittadini lo hanno raccolto votando in modo chiaro. E facendo capire che, per il prossimo mese di settembre, un murale alla scuola primaria pieno di molti fiori colorati su sfondo violaceo ci starebbe proprio bene.

Li avevano invitati a esprimere la loro preferenza e il loro appello non è caduto nel vuoto. Anzi, molti cittadini lo hanno raccolto votando in modo chiaro. E facendo capire che, per il prossimo mese di settembre, un murale alla scuola primaria pieno di molti fiori colorati su sfondo violaceo ci starebbe proprio bene. L'iniziativa promossa dal Comitato genitori di Canegrate, insomma, ha fatto centro tra mamme, papà e ragazzi ed è quindi pronta per decollare dando un ulteriore tocco estetico al plesso oltreché un'indubbia ventata di allegria. Il Comitato ha voluto dalle sue pagine social ringraziare tutti coloro che hanno accettato di prendere parte alla votazione. E intanto chiamano a raccolta nonni e genitori che, nel periodo dal 14 al 27 luglio, vogliano dare una mano sul piano organizzativo e dello svolgimento di varie attività.

