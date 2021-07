Kit sacchi differenziata

Si è conclusa mercoledì 30 giugno la distribuzione domiciliare del kit di sacchi per la raccolta differenziata a Parabiago. Ma si possono ancora ritirare.

Si è conclusa mercoledì 30 giugno la distribuzione domiciliare del kit di sacchi per la raccolta differenziata (35 di colore giallo per la raccolta della plastica, 35 di colore viola per i rifiuti indifferenziati e 100 in mater-Bi per la raccolta dei rifiuti organici) a Parabiago. Poiché non tutti gli utenti hanno potuto ritirare la fornitura (alcuni, infatti, non erano presenti in casa al momento del passaggio degli addetti), lo potranno ancora fare nelle giornate di sabato 10 luglio e di sabato 18 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, recandosi in Municipio, dove sarà presente il personale incaricato. Per ritirare gratuitamente il kit occorre essere in regola con il pagamento della Tari e presentarsi con la Carta Regionale dei Servizi (tesserino sanitario): qualora la persona cui è intestata la Tari fosse impossibilitata a recarsi personalmente, può delegare un’altra persona al ritiro, compilando il modulo di delega che trova sul volantino recapitato a ciascun utente, nella cassetta delle lettere.

