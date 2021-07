"Addio Raffaella, regina della Tv"

Icona, simbolo e punto di riferimento: se ne è andata per sempre Raffaella Carrà. Con la sua intraprendenza e semplicità aveva conquistato generazioni e generazioni.

Quel messaggio a raccontare e, oggi, ricordare una donna straordinaria, unica e che rimarrà per sempre nei cuori di tutti. "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento continueranno a risplendere...". A scriverlo è Sergio Japino, per annunciare, purtroppo, che la grande Raffaella Carrà non c'è più. Volata via per sempre. Lei, tra le regine indiscusse della televisione; artista a 360 gradi; icona, simbolo e punto di riferimento di generazioni e generazioni. Una vita intera a fianco del suo pubblico, con un enorme intraprendenza e un immenso carisma, accompagnati alla semplicità di chi sapeva quanto la gente, per chi fa questa professione, fosse importante e fondamentale. Raffaella, la showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e autrice televisiva in Italia e in Spagna. Raffaella che se ne è andata per sempre dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure tanto pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L'ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il personale calvario non avesse a turbare il suo luminoso ricordo. Donna che aveva scritto pagine di storia della tv, che continuerà a vivere in tutti noi.

