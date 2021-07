Controllo targhe

La sicurezza sul territorio di San Giorgio su Legnano potrà disporre di un alleato in più. Grazie al finanziamento di 24.928 euro, infatti, il Comune realizzerà un nuovo impianto per il controllo delle targhe.

La sicurezza sul territorio di San Giorgio su Legnano potrà disporre di un alleato in più. Grazie al finanziamento di 24.928 euro, infatti, il Comune realizzerà un nuovo impianto per il controllo delle targhe a tutto beneficio della tranquillità veicolare. "Questi sistemi di controllo - spiega il sindaco Walter Cecchin - faranno capo alla centrale operativa unica della Polizia Locale di Canegrate e San Giorgio e verranno collegati anche ad altre forze dell'ordine. Il finanziamento copre parzialmente i costi di realizzazione e installazione pertanto circa 12 mila Euro saranno risorse comunali". La documentazione e la gestione tecnica del progetto sono stati curati dal comandante della Polizia locale unificata dei due Comuni, Ornella Fornara. L'ottenimento dei finanziamenti si può considerare come una vittoria della tenacia con cui l'amministrazione comunale ha cercato di accedervi. Infatti, conclude Cecchin, "Avevamo provato a concorrere anche negli anni precedenti senza risultato". L'insistenza ha avuto il suo premio, a tutto supporto dei cittadini e della viabilità sangiorgese.

