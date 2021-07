'Sporty', App di montagna

Lo sport e il turismo di montagna in una App. Si chiama 'Sporty', appunto l'App che permette di programmare le attività sportive nelle montagne della Regione Lombardia.

Lo sport e il turismo di montagna in una App. Si chiama 'Sporty', appunto l'App che permette di programmare le attività sportive nelle montagne della Regione Lombardia (censite sia indoor che outdoor), oltre agli eventi ed agli itinerari regionali. Più nello specifico, l'applicazione segnalerà gli appuntamenti tematici in base alle preferenze, scegliendo le caratteristiche principali delle singole attività preferite. Si potrà, altresì, programmare la propria esperienza da casa o verificare cosa può essere di interesse: esperienze sportive, gastronomiche, culturali o di puro relax. Ma non è finita ancora qui, perché ecco anche la possibilità di strutturale tutte assieme, scoprendo le piste da sci, le scuole di sci ed alpinismo e i vari servizi disponibili. E, contemporaneamente, ci sarà particolare attenzione all'accessibilità per se stessi e per i familiari e pure per gli animali: prima di partire, infatti, sarà possibile sapere che tipo di assistenza si troverà nei comprensori sciistici, nei rifugi, negli ostelli e negli impianti sportivi. Fino alla sicurezza, con gli avvisi puntuali e precisi su quando viene emesso un bollettino valanghe, accanto alle comunicazioni meteorologiche emesse dal servizio meteorologico regionale.

