La Val Seriana 'Covid free'

Emergenza Coronavirus, nelle scorse ore la notizia tanto attesa: la Val Seriana, così come la confinante Valle di Scalve, è totalmente 'Covid free'.

La mente e i pensieri dei lunghi, difficili e tragici mesi che, inevitabilmente, rimarranno per sempre nella testa e nei cuori. Ma, oggi, assieme, c'è anche motivo in più per guardare al presente ed al futuro con maggiore speranza. Proprio là, infatti, in quei luoghi che, con Codogno e la zona di Lodi, sono stati tra i più colpiti dalla pandemia, ecco, nelle scorse ore, la notizia tanto attesa: la Val Seriana, così come la confinante Valle di Scalve, è 'Covid free'. "Proprio l'area che, nella primavera 2020, fu al centro dell'epidemia da Coronavirus a livello mondiale è senza alcun nuovo caso positivo - scrivono da Regione Lombardia - Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro