Covid: "Nessun decesso in Lombardia"

“Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così, il principale dato riguardo ai contagi Covid. “Colgo, ancora una volta – conclude Fontana - l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo”.

