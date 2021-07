'Luglio cuggionese'

‘Ripartiamo insieme’ è lo slogan dell’estate cuggionese 2021. Una proposta estiva che racchiude eventi per ogni genere e gusto...

‘Ripartiamo insieme’ è lo slogan dell’estate cuggionese 2021. Una proposta estiva che racchiude eventi per ogni genere e gusto... per ricominciare insieme e in tutta sicurezza. Sport, concerti, cinema, teatro e giochi per bambini sono solo alcune delle tante proposte messe in campo dall’amministrazione comunale. Si è cominciato con gli Europei di calcio trasmessi in oratorio. Ha ripreso anche la rassegna cinematografica, con tanti film per tutti, da ‘Oceania’ a ‘Odio l’estate’, passando per ‘Che bella giornata’, ‘Green Book’, ‘Zootropolis’ e infine ‘La Mans ‘66 - La Grande Sfida’: un carnet di proiezioni che vengono trasmesse nel piazzale dell’Oratorio. Domenica 11 luglio la giornata sarà dedicata allo sport, con stand e dimostrazioni delle associazioni sportive cuggionesi in Villa Annoni. Torna in scena la musica con lo spettacolo di ‘Enrico Gerli and The Folk Friends’ domenica 11 luglio alle 17 nel chiostro di Villa Annoni. Continua il programma di eventi legati al mondo dello spettacolo con il concerto di musica anni ‘60 e ‘70, in calendario per sabato 17 luglio alle 21.15; l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Il Gruppo Artistico Occhio porta in esposizione la mostra dal titolo ‘Una ventata di colore in Villa Annoni’ che sarà possibile visitare domenica 18 luglio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro