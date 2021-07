In treno nel verde della Valle Vigezzo

In treno per un tuffo nel verde della Valle Vigezzo. Un evento che permetterà ai partecipanti di scoprire e ammirare le bellezze del territorio.

Particolarmente apprezzata per i colori autunnali legati al rinomato Treno del Foliage, la Valle Vigezzo è un inno alla natura anche nella stagione estiva. Dalle zone collinari in cui dominano i boschi di latifoglie e di faggi, alle aree montane e alpine, in cui spiccano i boschi di conifere, il verde domina le vallate regalando dei paesaggi mozzafiato. L’estate è, quindi, il momento ideale per approfittare dell’offerta estiva Un tuffo nel verde della Valle Vigezzo che permette di viaggiare in piena libertà alla scoperta del territorio. Per chi parte da Domodossola, l’offerta estiva prevede un biglietto di libera circolazione valido un giorno, da Domodossola a qualsiasi località della Valle Vigezzo e permette di fare soste intermedie e di ripartire da un'altra località della Valle, a piacimento. Il prezzo è di 10 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi (6-16 anni) e 22 euro per le famiglie (2 adulti + 2 ragazzi 6-16 anni). I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis. Per chi risiede o soggiorna per vacanze in Valle Vigezzo, il biglietto di andata e ritorno, valido un giorno, permette di viaggiare tra Re e Orcesco facendo una sosta lungo il percorso, ripartendo con il treno anche da un’altra località vigezzina. Il prezzo è di 3 euro per gli adulti, 1.5 euro per i ragazzi (6-16 anni) e 8 euro per le famiglie (2 adulti + 2 ragazzi 6-16 anni). I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis. “Con questa promozione estiva desideriamo contribuire concretamente all’offerta turistica della Valle Vigezzo” commenta l’Ing. Daniele Corti, Direttore della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie “il treno è il mezzo ideale per scoprire le bellezze naturali ma anche culturali e gastronomiche di una regione che nei mesi estivi popone tante interessanti attività”. Un viaggio in treno che si propone come un tuffo nel verde grazie ad un percorso che si addentra nei boschi, costeggia vallate e fiumi e permette di ammirare anche gli appezzamenti terrazzati dove i vitigni sono sostenuti da antiche colonne di pietra locale. Maggiori informazioni sulle disposizioni di viaggio, sulle attività proposte, sugli orari e sulle località da visitare sono disponibili sul sito www.vigezzinacentovalli.com

