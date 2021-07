I giardini estensi di Varese non sono solamente la splendida scenografia, ma diventano attori e spettatori al contempo nel 'Sogno di una notte di mezza estate'.

I giardini estensi di Varese non sono solamente la splendida scenografia, ma diventano attori e spettatori al contempo nel 'Sogno di una notte di mezza estate' di William Shakespeare che viene proposto venerdì 2 luglio (alle 21) alla fontana dei giardini varesini. Il Varese Estense Festival, organizzato da Officine Teatrali Red Carpet e Giorni Dispari Teatro, con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il sostegno di Comune di Varese, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio della Camera di Commercio di Varese, si apre alla prosa e mette in scena una prima assoluta. Nella produzione interamente “made in Varese” di InDrama Factory, la commedia shakespeariana trova una nuova visione e una nuova lettura, attualizzando quello che il drammaturgo inglese scrisse ormai più di quattro secoli fa. "Questo spettacolo è la storia di formazione di quattro ragazzi poco consapevoli, cittadini di una società che propone, in modo affabile e subdolo, stili di comportamento confortanti, esenti da rischi, banali. In sintesi infelici", afferma il regista Vittorio Bizzi. Lo sforzo che viene chiesto, sul palco e sotto il palco, allora è quello di un risveglio da questa sorta di torpore. "Decostruire le nostre menzogne per vedere la nuda verità della nostra esistenza", aggiunge Bizzi. "È ora di agire, o meglio di subire, di dimenticare le infinite lezioni, è ora di avere paura, di attivare nel buio sensi assopiti, di provare desiderio, di tornare ad essere corpi. Non importa se al risveglio non ricorderemo niente, il corpo non dimentica". Così il sogno shakespeariano diventa sogno condiviso e la magia del bosco arriva fin sul palcoscenico allestito alla fontana dei giardini estensi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro