Disegnando il territorio

Alla scoperta delle città, dei paesi e di alcuni luoghi caratteristici e simbolo del territorio a... disegni. L'ultima iniziativa che stiamo promuovendo come giornale.

Matite, colori e fogli di carta, per quello che abbiamo voluto chiamare un esperimento. Sì, perché il più delle volte siamo abituati a conoscere ciò che ci sta attorno attraverso una foto oppure un testo, beh... adesso vogliamo provare a raccontarvi il territorio in modo un po' diverso dal solito. Come? A disegni. Proprio così, realizzando, contemporaneamente, dei video (per seguire chi queste opere le creerà - Gianni Mazzenga - e, quindi, anche le varie fasi fino all'ultimo tocco) che, a cadenza periodica, saranno pubblicati sia sui canali social (Facebook) di Logos, sia sul sito internet del nostro giornale (www.logosnews.it). E il primo c'è già: siamo partiti, infatti, nei giorni scorsi da Castano, nello specifico, da quello che è il 'cuore' della città, ossia un angolo di piazza Mazzini. Da qui, nelle ore appena passate, ci siamo spostati in un'altra zona e in un altro Comune, dove protagonisti sono l'acqua e quanto le fa da cornice (un attimo di pazienza e lo scoprirete). Quindi, un po' alla volta come detto, vi porteremo alla scoperta di alcuni caratteristici punt, strutture simbolo o realtà particolari dell'Alto Milanese.

COLORI, MATITE E FOGLI DI CARTA: ECCO PIAZZA MAZZINI



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro