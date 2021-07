R.I.S.I.CO: innovazione e digitalizzazione PMI

Concluso il progetto R.I.S.I.CO - Rete Integrata di Servizi per l’Innovazione e la Competitività - finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, che ha visto il lavoro sinergico di 7 partner tra Italia e Svizzera.

Arriva a compimento il progetto R.I.S.I.CO - Rete Integrata di Servizi per l’Innovazione e la Competitività - finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, che ha visto il lavoro sinergico di 7 partner tra Italia e Svizzera: ECOLE- Enti Confindustriali Lombardi per l’Education (capofila italiano), Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) – Dipartimento Tecnologie Innovative (Capofila Svizzero), LIUC - Università Cattaneo, Univa Servizi, Unindustria Servizi, ATED - ICT Ticino, AITI - Associazione Industrie Ticinesi. L’obiettivo del progetto europeo durato 30 mesi, da dicembre 2018 a maggio 2021, è stato quello di migliorare i processi di innovazione e digitalizzazione nelle PMI attraverso servizi di accompagnamento e formazione coerenti con le specificità organizzative e culturali delle imprese del territorio. Il progetto si è rivolto alle PMI operanti nei settori della meccatronica, del tessile e delle scienze della vita, nell’area del Canton Ticino e delle province di Milano, Varese e Como. Vi hanno preso parte 40 imprese con le quali è stata realizzata un’attività di Innovation Assessment, che ha portato alla mappatura dei processi di innovazione e all’identificazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuna impresa per arrivare alla definizione di piani di miglioramento e, di conseguenza, riduzione delle criticità. Con 25 di queste imprese sono stati approfonditi percorsi personalizzati o alcune fasi del processo di innovazione, al fine di comprendere le vere radici della capacità di generare valore attraverso l’innovazione di prodotto e di processo. R.I.S.I.CO ha permesso di elaborare strumenti concreti per supportare e rafforzare i processi di innovazione delle PMI e per imparare a cogliere le opportunità dell’open innovation e del confronto con soggetti esterni in possesso di risorse e competenze complementari.

