L'offerta per l'intrattenimento diurno estivo a Buscate si amplia: accanto alla proposta della Parrocchia e a quella del Tennis club, c'è anche il centro estivo organizzato dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con Azienda Sociale e le cooperative sociali Albatros – Serena. Il titolo è ambizioso, 'Fate largo ai sognatori – Natura, arte e scienza in gioco'. Ddedicato ai bambini della scuola dell'Infanzia e del primo anno della scuola Primaria, la proposta punta a farsi ispirare dalla fantasia dei bambini, andando alla scoperta della luna, del cielo stellato, delle profondità del mare, dei prati, tra giochi, esperimenti e laboratori creativi. Il centro estivo sarà aperto fino al 30 luglio dalle 9 alle 16, con possibilità d'iscrizione settimanale, presso i locali della Primaria e dell'Infanzia statale di Buscate. Per maggiori informazioni e per iscrizioni, basta mandare una mail a servizipersona [at] comune [dot] buscate [dot] mi [dot] it.

