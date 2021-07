Navigando al Parco

Il Parco Comunale di Corbetta ha riaperto dopo un parziale restyling. Con una sorpresa particolare: il laghetto interno è ora navigabile e dotato di una barchetta.

Il Parco Comunale di Corbetta ha riaperto dopo un parziale restyling. Con una sorpresa particolare: il laghetto interno è ora navigabile e dotato di una barchetta, chiamata ‘La Bettina’, a disposizione dei cittadini. Le prenotazioni e l’uso del mezzo galleggiante saranno gestite dall’Associazione Il Parco. “Bella New York, bellissimo Central Park... - ha commentato il sindaco Marco Ballarini, sulle proprie pagine social - Qualcuno ci ha giá fatto notare che non c’è bisogno di volare in America per fare uno spettacolare giro in barca! Che meraviglia la nostra Corbetta”. Nuovi abitanti del Parco, un esemplare di pavone maschio e un fagiano argentato. Dal 25 giugno, tutti i venerdì sera, il Parco di Villa Ferrario sará eccezionalmente aperto fino alle 23 per permettere ai cittadini di godere dell’area restaurata e del nuovo servizio di navigazione; ma l’estate a Corbetta non finisce qui: il mercoledì sera, corso Garibaldi sará chiuso al traffico e verrá trasmessa musica in filodiffusione, per allietare le passeggiate serali dei corbettesi. Villa Ferrario, attuale sede del Comune, è stata inoltre inserita anche nella ‘Guida ai monumenti di Corbetta’, riedizione ampliata della prima guida stampata nel 1999, realizzata dalla Fondazione Museo Pisani Dossi. Un’iniziativa per rendere ogni corbettese turista nella propria cittá. Perchè a volte, davvero, bastano pochi passi da casa per sentirsi giá un po’ in vacanza.

