Le barche di San Pietro

Pronti per la notte di San Pietro? Preparate anche voi la caraffa di vetro con il chiaro dell'uovo, attenderemo il mattino per vedere se si è formato il magico veliero!

Nella notte tra il 28 e 29 giugno, questa notte, si ripete il rito della barca di san Pietro. Una tradizione che per i nostri nonni voleva dire soprattutto avere un pronostico su come sarebbe andato il raccolto. Oggi invece, per chi non si diletta di agricoltura, può dare indicazioni su come proseguirà l'anno. E non possiamo non pensare alla pandemia.

Per la vostra barca di san Pietro vi occorre un uovo, una bottiglia (o un bottiglione, una brocca, un decanter) e acqua.

Il contenitore, con all'interno l'albume e l'acqua (attenzione: dovete far colare l'albume dentro l'acqua senza mescolare), va sistemato all’aperto, meglio per terra in giardino o anche su un davanzale. All’alba sole e rugiada daranno vita alla magia.

Se il rito riesce, i filamenti dell’albume formeranno nell'acqua gli alberi e le vele di una nave: la barca dell’apostolo Pietro, pescatore.

A seconda di come risulterà formato il veliero, i contadini sanno decifrare le condizioni del tempo che li aspetta, l'annata di raccolto ma anche la prosperità dei componenti della propria famiglia. Vele aperte indicherebbero giornate di sole, vele chiuse e strette invece pioggia in arrivo. Un bel veliero in generale promette un'ottima annata di raccolto.

