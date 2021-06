Via Alfredo Di Dio: pista ciclopedonale e lavori

L'intervento è corposo e comprende due aspetti: riqualificazione e messa in sicurezza. Sulla via Alfredo Di Dio l'Amministrazione comunale del sindaco Susanna Biondi ha intenzione di operare in modo massiccio proponendo anche la formazione di una pista ciclopedonale. Tutto si regge su una stampella economica di 140 mila euro.

L'intervento è corposo e comprende due aspetti: riqualificazione e messa in sicurezza. Sulla via Alfredo Di Dio l'Amministrazione comunale del sindaco Susanna Biondi ha intenzione di operare in modo massiccio proponendo anche la formazione di una pista ciclopedonale. Tutto si regge su una stampella economica di 140 mila euro. "Il territorio di Busto Garolfo - si legge all'interno della relazione che illustra il progetto - è stato interessato di recente da varii interventi di trasformazione urbanistica e viabilistica e tali interventi hanno influito in maniera considerevole sul volume di traffico che interessa varie porzioni del territorio e in particolare via Di Dio nonchè le zone residenziali a essa limitrofe per le quali si richiedono specifici interventi atti al miglioramento della sicurezza dei fruitori, molti dei quali provenienti da paesi confinanti". Nel dettaglio, su via Di Dio l'Amministrazione prevede quindi di realizzare "Una nuova pista ciclopedonale a margine del tratto compreso tra incrocio con via per Canegrate e via Parabiago con relativo adattamento della sede stradale con materiale bituminoso". La nuova pista sarà congiunta a quelle già esistenti nella zona. Nella zona degli attraversamenti caratterizzati da maggiore criticità, inoltre, saranno posizionati due passaggi pedonali e segnatamente "In corrispondenza con Rsa ed esercizi commerciali". Un attraversamento pedonale sarà poi realizzato anche in via Correggio. In entrambi i casi, gli interventi si propongono sia di fornire agli autoveicoli una visibilità ottimale sia di ridurne la velocità per potenziare la sicurezza dei tratti.

