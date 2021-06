Tutta Italia 'bianca'

Da oggi (lunedì 28 giugno) tutta Italia è in 'zona bianca'. E, allo stesso tempo, ecco anche lo 'stop' dell'obbligo delle mascherine all'aperto.

Tutta Italia è, ufficialmente, in 'zona bianca' proprio da oggi (lunedì 28 giugno) e, nel contempo, ecco anche lo 'stop' all'obbligo delle mascherine all'aperto. "Ho firmato un'ordinanza che dispone il passaggio pure della Valle d'Aosta in 'binaco' - ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza - E' un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro