Assemblea regionale Anci

"Voglio rivolgere un ringraziamento, non formale, a tutti i sindaci per il contributo ricevuto in quest'ultimo anno. La principale questione emersa dall'emergenza sanitaria è che, per dare una risposta efficace, occorre lavorare insieme: dobbiamo essere collaborativi e guardare oltre le nostre singole competenze. E così è stato in quest'anno difficile". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, in videocollegamento, all'Assemblea regionale dell'Anci. CAMPAGNA VACCINALE - "Fortunatamente - ha sottolineato - in questo momento abbiamo dei sognali positivi. La campagna vaccinale sta andando molto bene. Anche questa grande operazione ha avuto una vostra presenza importante, significativa, che ha sicuramente dato un impulso ulteriore perché si possa arrivare rapidamente alla conclusione. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto dei messaggi non molto positivi, nel mese di luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito, fatto questo che ci impedirà di concludere secondo quelle che erano le nostre previsioni. Rischiamo, poi, di dover sospendere le ulteriori prenotazioni. Questo non ci voleva, noi speravamo e abbiamo anzi chiesto di riceverne di più, per concludere prima. Siamo arrivati a inoculare 120.000 somministrazioni al giorno, ma saremmo potuti arrivare anche a 150-160.000. Ora quindi ci vediamo costretti a dover rallentare, quando con la presenza di varianti gli esperti suggeriscono invece la necessità di accelerare con le somministrazioni. Speriamo che arrivino presto notizie rassicuranti". RISORSE EUROPEE - "Anche per quanto riguarda le risorse europee - ha evidenziato il governatore- stiamo facendo pressioni sul Governo affinché nella messa a terra del piano ci sia un coinvolgimento delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di tutti gli enti territoriali. Lo diciamo anche per esperienza diretta pensando al nostro Piano Lombardia, che ha potuto essere messo in piedi in tempi rapidi, grazie alla diretta collaborazione con i Comuni. Altrimenti per Regione sarebbe stato impensabile aprire 3.041 cantieri nel giro di sei mesi. PIANO LOMBARDO ANTICIPAZIONE RECOVERY NAZIONALE - "Il nostro Piano d'investimenti - ha proseguito - è un'anticipazione di quelli che sono i contenuti del Recovery, sia per quanto riguarda le materie (innovazione, ricerca, sostenibilità, grandi infrastrutture, digitalizzazione e semplificazione), sia per quanto riguarda la volontà di investire sul territorio e dare una visione di ciò che vogliamo realizzare nella in Lombardia nei prossimi 10-20 anni". TURISMO - "Nella nostra regione - ha aggiunto - mai come in questi anni, prima del Covid-19, il comparto del turismo aveva mostrato segnali di una certa rilevanza con un indice di crescita vertiginoso. A causa della pandemia questo comparto ha avuto delle gravi ripercussioni, dobbiamo, tutti insieme cercare di farlo ripartire e fare in modo che i turisti possano tornare a visitare la nostra bella regione. Per questo è di grande rilevanza l'appuntamento di lunedì prossimo, 28 giugno, sul lago di Como, con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che darà il via ufficiale alla ripartenza del comparto turistico nazionale". EXPO DUBAI 2021 - "Quest'anno a Dubai - ha concluso Fontana - si terrà l'Esposizione Universale. Con la Fondazione Politecnico di Milano abbiamo pensato che fosse meglio, anziché prendere uno spazio, molto dispendioso, all'interno di Palazzo Italia, acquisirne uno, che abbiamo chiamato 'Innovation House' e che sarà a disposizione non solo delle associazioni di categoria, ma anche dei Comuni che intendano presentare progetti speciali riguardanti la valorizzazione e specificità dei propri territori".

