Due anni per una visita

Un'altra segnalazione di una signora del territorio che attende da due anni di poter fare una visita oculistica. "Prenotazioni, rinvii e appuntamenti annullati...".

Dicono che l'attesa renda le cose più belle, ma non certo se si tratta di una visita medica. Già, lo sa bene una signora che sta aspettando da diverso tempo di poter effettuare un controllo oculistico. Un lungo periodo, insomma, tra prenotazioni, cambi di date, ecc... Tutto ha inizio, infatti, il 28 maggio del 2019, quando la donna prenota presso il Cup di Magenta e le viene data la visita il 3 aprile 2020. Però, il 21 marzo ecco la disdetta causa Covid. "Subito telefono, quindi, al numero verde e mi viene fissato l'appuntamento presso l'ospedale di Cuggiono per il 9 luglio 2021, per poi essere anticipata al 10 maggio, sempre al nosocomio cuggionese. Ma... sopresa, se così possiamo chiamarla, perché la settimana prima mi informano che la visita è stata annullata. Chiamo, di nuovo, il numero verde, dove mi viene detto che per loro il controllo è ancora attivo, solo che dopo ricerche arriva la conferma dell'annullamento direttamente da Cuggiono". Lo stesso anche dal Cup di Magenta. "Una cosa ci tengo a dirla - conclude - sono stati molto gentili, fissandomi un nuovo appuntamento, però per il 5 dicembre 2022. Allora, ecco un'altra chiamata al numero verde, voglio capire se in forma privata ci sia qualcosa di migliore; niente, purtroppo, il primo spazio libero è a gennaio 2023. Sono senza parole".

