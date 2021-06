Buscate: zero positivi

La notizia è stata data, come sempre, dal sindaco Fabio Merlotti. Non ci sono più casi di positività in paese e, quindi, Buscate è, ufficialmente, 'Covid free'.

La notizia è stata data, come sempre, dal sindaco Fabio Merlotti. Non ci sono più casi di positività in paese e, quindi, Buscate è, ufficialmente, 'Covid free'. "Le due persone che avevano contratto il virus, nelle scorse ore si sono sottoposte al tampone, risultando negative - dice il primo cittadino - Mi raccomando, però, riprendiamoci un po' alla volta la nostra liberà, ma facciamolo in maniera responsabile".

