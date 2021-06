'Facile scuola estate'

Scuola anche d’estate? No, si usa l’edificio scolastico per offrire ai ragazzi della Secondaria di prima l’opportunità di divertenti ed interessanti laboratori.

Scuola anche d’estate? No, a Vanzaghello si usa l’edificio scolastico per offrire ai ragazzi della Secondaria di prima l’opportunità di divertenti ed interessanti attività laboratoriali ludico espressive e sportive, a cura degli educatori della Cooperativa Unison. Le attività, appositamente studiate per il target, si terranno da lunedì 5 luglio a venerdì 16 luglio dalle 10 alle 12. Il numero massimo di iscritti per corso è di 18 euro ed è possibile iscriversi a più iniziative. Tutte le attività, infine, sono gratuite.

