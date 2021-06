Christian, podio sfiorato

Le acque tedesche di Markkleeberg hanno ospitato la seconda prova di Coppa del Mondo di canoa slalom-disciplina del K1. Tra gli atleti in gara, anche Christian De Dionigi.

Durante lo scorso fine settimana, le acque tedesche di Markkleeberg hanno ospitato la seconda prova di Coppa del Mondo di canoa slalom-disciplina del K1, ultimo appuntamento internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tra gli atleti in gara anche il nostro robecchettese Christian De Dionigi, che ha mancato per pochi secondi un’importantissima medaglia. Qualificatosi con il decimo tempo alle semifinali, alle quali avevano avuto accesso ben 8 dei 10 italiani in corsa in tutte le discipline, Christian si è piazzato quinto, alle spalle di un altro italiano: Giovanni De Gennaro (carabinieri). L’atleta dell’aeronautica, prodotto del vivaio del Canoa Club Milano, ha messo in acqua un percorso netto, esente da errori, ma si è dovuto arrendere ad un tempo finale più lento dei primi quattro. Beffato, invece, da un piccolo errore alla porta 17 l’altro italiano, De Gennaro, che si è dovuto arrendere ai piedi del podio con un tempo finale di 92.95. La finale ha visto primeggiare lo slovacco Jakub Grigar con lo straordinario tempo di 88.91; argento per l’outsider austriaco Felix Oschmanutz (90.92) e bronzo al francese Boris Neveu (91.86). Amara, invece, la gara femminile di K1, durante la quale Stefanie Horn (Marina Militare), si è dovuta arrendere anche lei ad un tocco ed un salto di porta proprio durante le ultime battute del percorso. Ma se perdere non è mai bello, Christian può comunque tornare a casa dalla Germania con una buona notizia: grazie al piazzamento nella finale di sabato, l’atleta robecchettese è stato confermato nella squadra senior e parteciperà alle prossime gare di Coppa del Mondo e al Mondiale.

