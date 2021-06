Canegrate torna a correre con la PAR Cinquepuntozero: 5 km omologati Fidal su un circuito cittadino interamente plastic free e a numero chiuso.

Canegrate torna a correre con la PAR Cinquepuntozero: 5 km omologati Fidal su un circuito cittadino interamente plastic free e a numero chiuso. L’Atletica PAR Canegrate, con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e la collaborazione del Comune, organizza giovedì 1 luglio la prima edizione di una nuova manifestazione podistica. "Dopo oltre un anno di stop, abbiamo voluto tornare a riproporre un’iniziativa per muoversi, fare un po’ di sana attività fisica", spiegano gli organizzatori della PAR Canegrate. "Lo abbiamo fatto perché siamo innamorati di quello che facciamo e, buttando il cuore oltre l’ostacolo, ci siamo lanciati in una nuova proposta nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. La PAR Cinquepuntozero è una corsa a numero chiuso: 300 i partecipanti ammessi; è una delle primissime gare Fidal sui 5 chilometri su strada per la quale sarà possibile avere tempi e, nel caso, record certificati. È anche una corsa che, come nella nostra tradizione, sarà plastic free: niente bottiglie di plastica e niente sacchetti, come segno di rispetto dell’ambiente e del 'nostro' parco del Roccolo". Sempre nel segno della tradizione, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è posta al fianco dell’Atletica PAR Canegrate "Per sostenere una manifestazione che ha il respiro della ripartenza", afferma il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. «La presenza sul territorio è l’anima del Credito Cooperativo. La nostra Bcc c’è quando il fare rete diventa momento di crescita per tutti e occasione per guardare al futuro con la voglia di ripartire". Gara di interesse nazionale Fidal di 5 Km certificata su circuito cittadino, la PAR Cinquepuntozero è in programma giovedì 1 luglio a Canegrate. Il ritrovo è previsto alle 19 in via F.lli Bandiera 4 presso l’oratorio San Luigi dove sarà effettuato il triage con misurazione della temperatura e sanificazione delle mani. La partenza, prevista alle 20.30, sarà scaglionata nel rispetto delle linee guida Fidal. Le iscrizioni (10 euro) si chiudono il 28 giugno. Per informazioni e regolamento: www.atleticapar.it/cinquepuntozero.

