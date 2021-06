Truffa dello specchietto

Attenzione alle truffe. L'altro giorno un uomo e una donna hanno fermato una signora in via Roma, nei pressi della basilica di Magenta, con la scusa dello specchietto.

Attenzione alle truffe. L'altro giorno un uomo e una donna hanno fermato una signora in via Roma, nei pressi della basilica di Magenta. Forse l'hanno seguita per poi convincerla che lei, mentre faceva manovra, aveva urtato il loro veicolo procurando un danno. La donna, inizialmente non credeva a quello che dicevano. Ma loro si erano fatti sempre più insistenti e per chiudere la questione in maniera amichevole le hanno chiesto cento euro. La vittima ha acconsentito consegnando subito i soldi. In situazioni come questa la prima cosa da fare è chiamare la Polizia locale o i Carabinieri affinché verbalizzino l'accaduto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro