Radice: "Sì al dibattito pubblico sulla newco"

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha accettato l’invito formulato dal consigliere del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana, a un dibattito sulla newco. "Sono ben felice di affrontare un tema di importanza cruciale per il nostro territorio come la gestione dei rifiuti in un dibattito pubblico con il consigliere Franco Brumana – commenta Radice - Il percorso di partecipazione fatto in parallelo alla consultazione pubblica che si è chiusa il 12 giugno testimonia la volontà dell’amministrazione di confrontarsi e ascoltare le voci dei cittadini e delle associazioni sul tema dell’economia circolare e della newco. Questo dibattito, per cui abbiamo condiviso regole utili a favorire la comprensione di un tema complesso da parte del pubblico, rappresenta, quindi, un’ulteriore occasione per chiarire e approfondire le diverse posizioni a riguardo". Il dibattito si terrà nella prima metà di luglio nel cortile del castello.

