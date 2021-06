Prina nuovo allenatore della Pro

La Pro Patria ha scelto. E' Luca Prina il nuovo allenatore della Prima squadra (ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022).

La Pro Patria ha scelto. E' Luca Prina il nuovo allenatore della Prima squadra (ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022). Nato a Biella l’11 maggio del 1965, il neo tecnico ha cominciato a muovere i primi passi in panchina a soli 26 anni, prima nel Settore giovanile poi, dal 2002, in Prima Squadra. Biellese, Canavese, quindi il miracolo Virtus Entella con la promozione in B, Mantova, la parentesi con la Primavera del Chievo e il Rezzato, sono solo alcune delle tappe del suo percorso professionale. Fino ad oggi, con la nuova avventura, appunto, a Busto Arsizio.

