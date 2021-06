Via le mascherine all'aperto

Dal 28 giugno, all’aperto, in Lombardia si potranno togliere le mascherine. "È un importante passo avanti consentito dai dati sanitari - scrive Fontana".

Dal 28 giugno, all’aperto, in Lombardia si potranno togliere le mascherine. "È un importante passo avanti consentito dai dati sanitari in costante e progressivo miglioramento - ha scritto il presidente Attilio Fontana - È un segnale di libertà in vista dell'estate con la stagione turistica, ma anche un simbolo di ottimismo per la ripresa economica. Sappiamo quanto le mascherine siano indispensabili per proteggerci; usiamole quando necessario, come negli ambienti al chiuso e in presenza di assembramenti, e continuiamo a mantenere comportamenti responsabili".

