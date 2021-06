Cigni a spasso per Robecco

Tra lo stupore dei passanti una famiglia di cigni si è intrufolata lungo via Ripa Naviglio a Robecco. L'altra mattina, verso le 10, è dovuta intervenire anche la Polizia locale.

Tra lo stupore dei passanti una famiglia di cigni si è intrufolata lungo via Ripa Naviglio a Robecco. L'altra mattina, verso le 10, è dovuta intervenire anche la Polizia locale per bloccare il passaggio di biciclette e automobili, per evitare che venissero investiti. Tanta la gente che ha voluto immortalare il momento particolare con una fotografia. Dopo alcune decine di minuti i Vigili sono riusciti ad accompagnare i cigni verso l'imbarcadero, dal quale si sono tuffati nel Naviglio Grande.

