Camminando con il sindaco

C’era anche il sindaco di Dairago, Paola Rolfi, sabato 5 giugno fra i 100 partecipanti e i volontari delle associazioni organizzatrici della camminata lungo il tratto della 5^ tappa della via Francisca del Lucomagno, che da Dairago porta a Castelletto di Cuggiono.

C’era anche il sindaco di Dairago, Paola Rolfi, sabato 5 giugno fra i 100 partecipanti e i volontari delle associazioni organizzatrici della camminata lungo il tratto della 5^ tappa della via Francisca del Lucomagno, che da Dairago porta a Castelletto di Cuggiono. Obiettivo dell’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale, far conoscere questo percorso storico ai dairaghesi e, attraverso esso, promuovere anche il paese di Dairago, situato lungo il percorso. “Il bello ci salverà da questa situazione – ha aggiunto la preside delle Einaudi - Da qualche anno abbiamo avviato la nostra collaborazione con il FAI con ottimi risultati. In particolare le studentesse dell’Artistico hanno curato qualche anno fa i rilievi in fase di restauro. E’ il completamento di un percorso che ha consentito alle nostre ragazze di mettere in campo le loro competenze stando a contatto con la gente”. Dall’Assunta a Casa Giacobbe dove, invece, gli apprendisti ciceroni erano gli studenti del liceo Quasimodo. “Questa iniziativa – osserva Rolfi a posteriori – ha assunto il valore simbolico di inizio di una rinascita ed è stata possibile grazie al prezioso contributo di tante associazioni e attività commerciali dairaghesi. A tutte loro va il mio sincero ringraziamento. Percorrere insieme un cammino è la metafora di come la pandemia, con le sue sofferenze i suoi dolori, può aver rallentato il nostro percorso, ma non l’ha interrotto; è la testimonianza della forza di una comunità che è desiderosa di riprendere, con vigore ed unità, il proprio cammino”. L’iniziativa, ricorda il sindaco, è nata da un incontro svoltosi tre mesi fa, quando, in pieno lockdown, la biblioteca di Dairago ha organizzato un incontro on line sulla Via Francisca per far conoscere questo cammino che dalla Svizzera porta fino a Pavia, attraversando anche il Parco delle Rogge. “Sempre più persone – rileva Rolfi – percorrono questi cammini, a piedi o in biciletta, e forse uno dei pochi aspetti positivi della pandemia, che ci auguriamo stia per finire, è stato il riscoprire la bellezza del camminare, il riappropriarsi dei boschi e degli spazi verdi che sorgono intorno ai nostri paesi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro