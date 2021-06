Defibrillatore in dono a Volandia

Un defibrillatore semiautomatico in dono a Volandia. L'ha consegnato proprio nei giorni scorsi al vicepresidente Luciano Azzimonti, Nicola De Tomasi, titolare dell'Officina Meccanica Aldo De Tomasi di Lonate Pozzolo e già sponsor del Parco e Museo del Volo.

Un defibrillatore semiautomatico in dono a Volandia. L'ha consegnato proprio nei giorni scorsi al vicepresidente Luciano Azzimonti, Nicola De Tomasi, titolare dell'Officina Meccanica Aldo De Tomasi di Lonate Pozzolo e già sponsor del Parco e Museo del Volo. Si tratta di apparecchio Samaritan PAD 350P corredato da piastre pediatriche che, adesso, verrà posizionato in prossimità dell'area gioco interna del museo. "Siamo partiti, subito - dicono da Volandia - anche con i corsi di formazione del personale per l'utilizzo corretto".

