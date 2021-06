Paragone candidato sindaco di Milano

Gianluigi Paragone candidato sindaco a Milano. "Una voce fuori dal coro contro l'omologazione della politica. Un progetto che mette al centro i milanesi".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Una candidatura alternativa per una Milano diversa. Una voce fuori dal coro contro l'omologazione della politica. Un progetto per Milano che metta al centro della vita della città i milanesi. Un programma fondato sul rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini previsti dalla Costituzione, a partire da lavoro, casa, sanità e sicurezza. Gianluigi Paragone presenterà la sua candidatura a sindaco del capoluogo lombardo con una conferenza stampa che si terrà lunedì 21 giugno alle 11 al Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61.

