L’appuntamento è in calendario per questa domenica (20 giugno). Ecco, infatti, con RPG (Robecchetto per Gioco) ‘Filanda Comics and Games’. Più nello specifico, poi, il programma prevede dalle 10 alle 11 ‘Let’s Play: Skribbi’ (Kids Style’, quindi dalle 14 alle 16 ‘Saccheggio a Grenston’, mentre dalle 16.30 alle 17.30 ‘Town of Salerm: ingannare per sopravvivere’; ancora, dalle 18 alle 19 ‘Lumen Hero: storie di eroi moderni’ e, infine, dalle 20.30 alle 21.30, spazio a ‘Valentino Notari: da cosplay da scrittore’.

