AstraZeneca: che confusione!

Vaccino AstraZeneca: dopo mesi dall'inizio della campagna vaccinale, si dice tutto e il contrario di tutto. Over 60, anzi no... under, ancora seconda dose diversa, ecc...

"Che confusione"... ma stavolta l'amore non c'entra, come cantavano 'I Ricchi e Poveri'. Eh no, qui l'attenzione è tutta su un tema fondamentale, ossia quello della salute. Già, perché mesi dopo l'inizio della campagna vaccinale anti-Covid, ancora ci si trova di fronte a tanti (troppi) dubbi, perplessità, domande e, cosa più grave, a continui cambi in corsa. AstraZeneca, insomma, si può fare e, soprattutto, come? Se da una parte, alla fine, i cittadini non riescono ad avere le risposte che stanno chiedendo, dall'altra, però (e questo è preoccupante), lo stesso, purtroppo, sembra stia accadendo anche tra coloro che, invece, sono chiamati, appunto, a rispondere, portando, finalmente, quella chiarezza che, ad oggi, è mancata e manca. Sotto i 60 anni, anzi no sopra e, poi, di nuovo agli under 60 e, quindi, il richiamo che vedrà l'utilizzo di un vaccino differente: sono solo alcune delle modifiche messe in atto dal giorno in cui sono cominciate le vaccinazioni. E ancora oggi si va avanti in questa direzione. Si dichiara tutto e il contrario di tutto, mentre le somministrazioni proseguono (pure in maniera significativa) e la confusione, beh neanche a dirlo... continua a "regnare sovrana".

