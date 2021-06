'Ciao Gianni' e 'Tuttonatura'

Domenica 13 giugno, alle 16, presso il parco di Inveruno, si terrà lo spettacolo per grandi e piccini dedicato al mitico Gianni Rodari. E anche 'Tuttonatura 2021'.

Domenica 13 giugno, alle 16, presso il parco di Inveruno, si terrà lo spettacolo per grandi e piccini dedicato al mitico Gianni Rodari. L'appuntamento, dal titolo 'Ciao Gianni', sarà un evento che ci coinvolgerà tutti, in cui si alterneranno brani da ascoltare e cantare insieme, costruiti unendo diverse filastrocche del grande maestro che l'anno scorso avrebbe compiuto 100 anni. E lo stesso giorno, poi, sempre all'interno del parco, ecco anche 'Tuttonatura 2021', mercatino della natura e del biologico. Lo spettacolo è gratuito, per la prenotazione chiamare il numero della biblioteca 02/9788121 o scrivere alla mail: biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it.

