AC/DC: 'Witch's Spell' e 'Power Up'

Uscito il videoclip ufficiale del brano 'Witch's Spell' degli AC/DC, estratto dal loro ultimo imperdibile album 'Power Up' (https://acdc.lnk.to/powerup) certificato Oro in Italia. La band, insieme al direttore creativo Josh Cheuse, ha dato vita a questo straordinario video, diretto e animato da Wolf & Crow, che utilizza le immagini live filmate da Clemens Habicht. Diciassettesimo album degli AC/DC, 'Power Up' (2020) ha visto la band riunirsi con il produttore Brendan O'Brien, che aveva lavorato con loro a 'Black Ice' nel 2008 e a 'Rock Or Bust' nel 2014. Pronti ad affrontare il nuovo decennio, gli AC/DC hanno racchiuso in questo disco 12 tracce che mantengono orgogliosamente il suono caratteristico e tutti i segni distintivi della band. Un album di grande successo, che ha venduto oltre 117 mila copie solo nella prima settimana di uscita.

