"Vota Antonio' diventa una canzone

“Vota Antonio” la famosa battuta / slogan diventa una canzone. Ecco, infatti, in radio e in digitale il nuovo singolo di Gara.

“Vota Antonio” la famosa battuta / slogan diventa una canzone. Ecco, infatti, in radio e in digitale il nuovo singolo di Gara, brano scritto a sei mani da Giuseppe Garavana con Giancarlo del Duca e Raffaele Matteucci. “Siamo fortunati! - dice GARA - questa è una canzoncina anacronistica e la battuta ‘Vota Antonio’ diventa un vero slogan elettorale. Che aspettate a votarlo allora??? Lui risolverà i problemi del mondo!”. Giuseppe Garavana, Gara, nasce a Vercelli il 27 giugno 2000. Dopo numerose esperienze in campo artistico e musicale nel 2019 incide il suo primo album 'Snza Senso', che rispecchia e vuole rappresentare in parte il modo di vedere dei giovani di oggi. Nel 2020 nonostante il mondo intero abbia vissuto uno dei periodi più brutti dal dopoguerra, Gara è riuscito con immensi sacrifici a completare il suo secondo album 'Totò Rock' da cui è estratto il primo singolo 'Vota Antonio', ispirato ad uno dei più grandi artisti italiani: Antonio De Curtis, in arte Totò che proprio nel periodo della grande rinascita è riuscito a ironizzare e sdrammatizzare il momento che si stava vivendo. Con grande umiltà Gara ha voluto avvicinarsi all’ironia dell’artista per condividerla con il pubblico.

