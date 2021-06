Cambiasso: sorpresa alla Bustese

Ospite d'eccezione al campo sportivo di Busto Garolfo dall'Asd Accademia Bustese. 'El Cuchu' ha incontrato i giovani atleti della società del nostro territorio.

La sorpresa, inevitabilmente, resterà per sempre stampata nella memoria. E, in fondo, altrimenti non potrebbe essere, perché non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte ad un grande campione come lui. Già, nientemeno che Esteban Cambiasso, eccolo al centro sportivo di Busto Garolfo dall'Asd Accademia Bustese Calcio. L’ex centrocampista di Inter e Real Madrid, squadre con le quali ha vinto trofei su trofei, diventando uno tra i più forti giocatori a livello mondiale, insomma, si è intrattenuto con i giovanissimi atleti del nostro territorio, tra tocchi di palla, qualche giocata e, ovvio, le immancabili foto o selfie ricordo. Un momento davvero carico di emozione, coinvolgimento e tantissima gioia.

