Ponte tibetano da record

Una vista mozzafiato per ammirare i paesaggi suggestivi delle Prealpi Orobiche, con lo sguardo sulle vette dei monti La Grigna, Gioco, Alben e Arera, fino al fondovalle di San Pellegrino. Non è ancora stato realizzato (o meglio, i lavori sono appena cominciati), ma è già da record, perché a Dossena, Comune della Valle Brembana (in provincia di Bergamo), ecco il ponte tibetano (a pedata discontinua e senza tiranti laterali) più lungo al mondo, con i suoi 505 metri e un'altezza massima di 120 metri, che collegherà il centro del paese con il roccolo della 'corna bianca', sorvolando la cava di gesso. Nello specifico, l'opera, sostenuta economicamente da Regione Lombardia, sarà pronta per la fine della prossima estate e verrà costruita con sette funi d'acciaio (due per il sostegno delle pedate intervallate dal vuoto, due per il corrimano e tre come funi di sicurezza). Grande attenzione, ovviamente, per la sicurezza: il percorso sarà, infatti, praticabile solo indossando un'imbragatura ed è previsto l'inserimento di una linea vita continua che, attraverso l'utilizzo di un moschettone. Elemento cardine del progetto, poi, è il recupero, seppur verso una via aerea, di una parte del tracciato dell'antica via Mercatorum. "L'estate 2020 - afferma l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori - a causa della pandemia da Covid-19, è stata caratterizzata da una riscoperta del turismo di prossimità che ha riguardato principalmente le aree di montagna e i laghi. Un'opportunità per i lombardi di riappropiarsi di territori splendidi e ricchi di attrattività, in passato troppo spesso sottovalutati. Siamo convinti che questo trend positivo continuerà anche nella stagione estiva in arrivo e, come Regione, siamo in prima linea per promuovere il turismo nei territori montani lombardi che purtroppo hanno subito un lungo fermo durante l'inverno". "Questa è solo una delle opere - conclude il sindaco di Dossena, Fabio Bonzi - di un progetto molto più ampio di rilancio turistico del Comune di Dossena e di tutta la Valle".

