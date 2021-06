Chiusi gli sportelli bancari

Prima il Banco Bpm, poi anche Intesa Sanpaolo. Chiuse, ufficialmente, le due filiali a Robecchetto. "Purtroppo, oggi, il nostro Comune rimane completamente privo di sportelli".

Prima il Banco Bpm, poi anche Intesa Sanpaolo. Chiuse, ufficialmente, le due filiali a Robecchetto. "Purtroppo, oggi, il nostro Comune rimane completamente privo di sportelli bancari tradizionali - scrive il sindaco Giorgio Braga - Decisioni che come ho già affermato svariate volte ritengo inaccettabili. Abbiamo provato di tutto per far cambiare idea ai due gruppi, andando dal Prefetto per sottolineare le problematiche che la nostra comunità dovrà affrontare e raccogliendo le firme da parte di noi cittadini, ma le due realtà sono state irrevocabili. Una scelta dettata da una visione meramente economica, dove il guadagnare anche solo un centesimo in più diventa il discriminante sul quale basare le proprie decisioni. Ritengo, invece, che la missione di ogni gruppo bancario, sempre all'interno di una logica di profitto, dovrebbe mantenere quale scopo, anch'esso prioritario, quello di dare un servizio alle comunità, soprattutto le più piccole. Pertanto, la fotogragia relativamente ai servizi offerti dalle banche, nella nostra comunità è la seguente: è presente l'ufficio postale dove si può anche aprire un conto corrente e dove è presente un Atm, anche se non di tipo evoluto; quindi, l'Atm di Banco Bpm è completamente disattivato e quello di Intesa Sanpaolo rimarrà fuori servizio per circa una settimana al fine di permettere il passaggio di gestione dai dipendenti della filiale alla Mondialpol. Alla sua riattivazione l'unica operazione che non si potrà effettuare sarà il versamento degli assegni; ancora, al Centro Civico di via Roma a Malvaglio è funzionante il martedì, mercoledì e giovedì mattina l'ufficio bancario di Banca Mediolanum e, infine, in via Umberto I° aprirà a breve un ufficio bancario di Banca Fideuram, presumibilmente lunedì 14".

