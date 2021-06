Codogno-Milano, Covid a zero

L'ospedale della provincia di Lodi e quello in Fiera hanno dimesso gli ultimi pazienti ricoverati per il virus. Mentre nei PS dell'Asst Santi Paolo e Carlo nessun accesso Covid.

Da Codogno a Milano. Dall'ospedale che per primo si trovò ad affrontare la pandemia a quello allestito in Fiera e fino al pronto soccorso dell'Asst Santi Paolo e Carlo, oggi più che mai si può davvero tirare un sospiro di sollievo. E in fondo diversamente non potrebbe essere, perché, dall'altro giorno, le tre strutture sanitarie hanno fatto registrare lo zero, appunto, nella casella coronavirus. Dimesso, insomma, l'ultimo paziente covid e chiusa l'area gialla al nosocomio della provincia di Lodi (prima zona rossa d'Italia), quindi ecco che è accaduto lo stesso anche all'ospedale in Fiera a Milano con il padiglione che, adesso, rimarrà in stand-by, pronto a tornare attivo in pochissimo tempo in caso di necessità; e, infine, nessun accesso per il virus, dalle scorse ore, nemmeno ai pronto soccorso dell'Asst Santi Paolo e Carlo nel capoluogo lombardo.

