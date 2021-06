La finalità dell'iniziativa è, insieme, culturale, sociale e artistica. Sabato 19 giugno alle 21 la serata di Parabiago si veste di Gospel con un concerto nella chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria.

La finalità dell'iniziativa è, insieme, culturale, sociale e artistica. Sabato 19 giugno alle 21 la serata di Parabiago si veste di Gospel con un concerto nella chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria. L'iniziativa si inquadra nell'ambito della rassegna 'La musica dei cieli', ma persegue anche una finalità più ampia. L'Amministrazione comunale del sindaco Raffaele Cucchi spiega, infatti, in una nota che la finalità è "Il rilancio della chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria quale location di grande interesse e valore culturale per il territorio". L'ingresso sarà gratuito, ma, viste le restrizioni che ancora vigono per le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19, per accedere occorrerà effettuare una prenotazione collegandosi al link 'La musica dei cieli' rintracciabile sul sito del Comune. "Pensiamo - spiega ancora il Comune - che la musica sia un'emozione indispensabile per la nostra cultura e per la nostra crescita ed è per questo che non abbiamo rinunciato a tornare nei teatri, nei club e nelle strade, non sottovalutiamo però la pandemia in corso e abbiamo preso tutte le precauzioni possibili nel rispetto delle norme e delle raccomandazioni vigenti". Musica si, quindi, ma in sicurezza. E con un'assunzione di responsabilità da parte di tutti.

