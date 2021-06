Oratorio e Centri Estivi verso l'estate

Una delle novità di questo 2021 è il ruolo della scuola che ha promosso diversi PON (laboratori didattici). Intanto Oratorio e Centri Estivi proseguono con le pre-iscrizioni.

Asili, associazioni, Oratori, scuole, Comuni: fervono i preparativi per l’estate dei bambini e dei ragazzi. Tante proposte, tante opportunità per le famiglie, ma soprattutto per i più piccoli che potranno scegliere la proposta più di loro interesse. Una delle novità di questo 2021 è il ruolo della scuola che ha promosso diversi PON (laboratori didattici) per il proseguo di giugno e la ripresa di settembre, ma alcuni anche in collaborazione con l’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono che sta preparando volontari e animatori per vivere al meglio il divertimento estivo. Pre-iscrizioni entro il 6 giugno tramite registrazione online dal sito www.parrrocchiacuggiono.it

