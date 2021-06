Lombardia 'dolce' e... da vasetto

Quattro luoghi per il concorso 'Ti amo Italia', promosso da Nutella. Navigli di Milano, Città Alta di Bergamo, Passo di Gavia e Franciacorte per uno dei barattoli.

I Navigli di Milano al tramonto oppure la Città Alta di Bergamo con la nebbia; o ancora il Passo di Gavia, fino alle colline della Franciacorta... che bella e dolce Lombardia. Già, stavolta, però soprattutto 'dolce', perché proprio queste quattro località da cartolina fanno parte della campagna 2021 di 'Ti amo Italia', promossa da Nutella. Un'iniziativa nata un anno fa per far conoscere e celebrare i luoghi più particolari e meravigliosi della Penisola, con un'edizione limitata di vasetti della famosa crema spalmabile alle nocciole. Ma quest'anno saranno i consumatori stessi a decidere quali luoghi rispecchieranno meglio ogni regione italiana, attraverso un sistema di votazione online entro il 6 giugno. E, appunto, per la Lombardia ecco che la scelta sarà tra uno scorcio urbano e uno naturale e che vede protagonisti, come detto, i Navigli milanesi, Città Alta, il Passo di Gavia e la Franciacorta, con le fotografie vincitrici, quindi, che verranno usate da Nutella sui barattoli che si troveranno sugli scaffali dei supermercati a partire dal prossimo ottobre.

