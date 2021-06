'Il Parco delle Meraviglie'

Dopo l’appuntamento di sabato 29 maggio, l’assessorato alla Cultura di Magnago e Bienate propone nuovi spettacoli per il 12 giugno e il 26 giugno.

Dopo l’appuntamento di sabato 29 maggio, l’assessorato alla Cultura di Magnago e Bienate propone nuovi spettacoli per il 12 giugno e il 26 giugno: giocoleria, arcobaleni e tanto altro vi aspettano presso il Parco Lambruschini di Magnago. Si comincerà, allora, con Clown Raff in 'Non fatemi alterare' (sabato 12, alle 10) e, quindi, ecco 'Il Pittore e l’Arcobaleno' (sabato 26, sempre alle 10). L’accesso sarà consentito previa prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 0331/309196 (biblioteca comunale).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro