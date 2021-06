Violenza donne: formazione Forze dell'ordine

La giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa con le Prefetture per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.

La giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa con le Prefetture per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. LOCATELLI: GARANTIRE FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI TERRITORIALI - "L'obiettivo - ha spiegato l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli - è garantire un'adeguata formazione periodica agli operatori dei servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e dei loro figli. Tra i soggetti essenziali delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza sono considerati i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, sempre in prima linea sul campo. Sono loro che intervengono nei casi di violenza domestica, accolgono le donne nei commissariati e nelle caserme e sono da sempre un punto riferimento per le vittime. Attraverso questo protocollo - ha aggiunto - Regione Lombardia rinnova il suo impegno nell'affrontare un fenomeno che si manifesta con particolare gravità anche nella nostra regione, continuando a rafforzare la collaborazione e la cooperazione anche a livello territoriale e locale". PROTOCOLLO CON LE PREFETTURE, PERCORSI E INIZIATIVE SPERIMENTALI - "Grazie alla sottoscrizione di questo importante protocollo della durata di tre anni - ha dichiarato Locatelli - saranno attivati percorsi formativi e iniziative sperimentali fondamentali per rendere ancora più efficiente la rete regionale che si occupa di contrastare questo fenomeno. Nel biennio 2018-2019 alla formazione hanno partecipato complessivamente 723 operatori. Relativamente all'anno in corso la formazione, affidata a Polis Lombardia, nell'ambito del nuovo progetto formativo 2021-2022, prevede l'avvio delle iniziative formative rivolte alle Forze dell'Ordine dopo l'estate. Si risponde, così, anche alla richiesta delle reti interistituzionali antiviolenza di formare gli operatori in modo continuativo e mirato. In virtù anche del turn over molto frequente e concentrando l'attività, in modo particolare, sulla presa in carico integrata tra i soggetti coinvolti nella rete e con modalità operative omogenee". DE CORATO: CON PROTOCOLLO GRANDE PASSO AVANTI - "Sentir parlare ancora oggi di violenza sulle donne - ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - è sempre più assurdo. Ne discutiamo da anni, purtroppo è una problematica attuale, come testimoniano le tragiche vicende che si susseguono. Ogni sforzo, ogni investimento per contrastare il più possibile questo fenomeno, è fondamentale. Il protocollo tra Regione Lombardia e le Prefetture è un passo in avanti. L'obiettivo - ha concluso - è quello di dire 'basta' una volta per tutte alla violenza nei confronti delle donne.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro