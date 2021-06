Contro il doping estetico dei capelli

Soprannominato “il Ken umano”, Rodrigo Alves detiene il primato mondiale di uomo sottoposto al maggior numero di operazioni di chirurgia estetica. Il suo obiettivo è sempre stato quello di assomigliare al Ken, il compagno di Barbie e tutta la sua vita ruota attorno a questo sogno.

Sebbene non ci occupiamo di chirurgia estetica, lavoriamo comunque tutto il giorno con l’obiettivo, comune a estetiste, personal trainer e chirurghi estetici di “far star bene con se stesse le persone”, cioè permettere loro di guardarsi e piacersi.

Sappiamo che l’invecchiamento è un processo naturale ed inarrestabile che solo nella finzione del romanzo di Dorian Gray è stato possibile fermare.

Ma la finzione è una cosa, la realtà un’altra. Non saremo certo noi ad illuderti con soluzioni magiche che ti garantiscono una bellezza eterna e senza tempo.

Crediamo invece che si possa migliorare la qualità dei tuoi capelli rispettando contemporaneamente la loro “naturale età”. Senza nessuna forzatura o “doping estetici” dai dubbi risultati, possiamo accompagnarli nell’esprimere la loro bellezza senza tempo.

Il nostro lavoro quotidiano si ispira proprio al rispetto dell’età naturale dei capelli.

Che non significa lasciarli andare senza nessuna cura ma nemmeno forzarne l’estetica consigliandoti schiariture estreme che ne destabilizzerebbero la struttura. Quindi non siamo contro le meches, le balayage o gli shatush ma siamo per il sodalizio tra estetica e salute.

“Per essere belli i capelli devono essere sani”. Probabilmente ti sarai sentita dire queste parole centinaia di volte, come uno slogan ormai consumato. Non lo è per noi!

Per questo negli ultimi mesi abbiamo messo a punto un nuovo protocollo di cura dei capelli in 3 step che vuole essere il sigillo di GARANZIA per i tuoi capelli. Eccoli nel dettaglio.

Beauty-check

Consiste nella diagnosi dello stato di salute di cute, lunghezze e punte. Per noi è normale e automatico fare questa osservazione con regolarità ogni volta che vieni in salone. È un’osservazione che facciamo scrupolosamente che ci permette di notare situazioni di sofferenza o carenze nutritive a carico della struttura del capello.

Beauty-report

Nel Beauty Report mettiamo nero su bianco lo stato di salute dei tuoi capelli. Scriviamo sulla tua scheda personale come stanno i tuoi capelli a livello di cute, lunghezze e punte, e te ne consegniamo una copia. All’interno, troverai anche il tuo personale Longevity Program, il programma di mantenimento più adatto a te.

Longevity Program

I Longevity Program sono il cuore del nostro metodo di lavoro in salone perché:

Si plasmano sulle esigenze specifiche dei tuoi capelli.

Non sono preconfezionati ma personalizzati.

Trattano cute, lunghezze e punte in modo calibrato.

Quante volte ti hanno proposto soluzioni preconfezionate?

A noi non piacciono perché ci mettono a disagio. La classica scheda della palestra uguale per tutti gli iscritti del primo mese oppure quella dieta copia-incolla per nulla calibrata sulle tue esigenze di vita….

Niente di tutto ciò. Aspettati invece dai nostri Longevity Program un mix sartoriale dei nostri 3 trattamenti di punta, le Mud, la Crio-Kure e l’ossigenoterapia.

In base allo stato di salute del tuo capello e ai suoi deficit nutrizionali, costruiremo il tuo personalissimo Longevity Program. Il che significa che se è la tua cute ad avere più bisogno d’intervento, intensificheremo i trattamenti a lei dedicati. Se sono le lunghezze o le punte ad essere maggiormente sofferenti, il tuo Longevity Program sarà diverso.

Se anche tu non ami le forzature estetiche e vuoi continuare ad avere capelli alla moda e sani nel tempo, allora ti invitiamo a chiamarci. Per noi sarà un piacere prenderci cura dei tuoi capelli. Se invece ci conosci da tempo, sarai entusiasta dei nuovi programmi che troverai in salone.

Ti aspettiamo!

