Hunt-Mena: che coppia!

Dopo il grande successo della loro ultima hit, Rocco Hunt Ana Mena e rinnovano la loro fortunata collaborazione internazionale e tornano con 'Un bacio all'improvviso'.

Dopo il successo straordinario della loro ultima hit 'A un passo dalla Luna', che ha raggiunto i 5 dischi di Platino in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia, Rocco Hunt Ana Mena e rinnovano la loro fortunata collaborazione internazionale e tornano a farci ballare con 'Un bacio all'improvviso' (Epic/Sony Music), il nuovo singolo fuori ovunque da venerdì 4 giugno (disponibile il presave e il preadd: https://epic.lnk.to/Unbacioallimprovviso). L’hit maker campano unisce ancora una volta il suo talento con quello della splendida stella nascente della musica latina creando un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza per questo brano che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova colonna sonora dell’estate 2021.

