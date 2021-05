Controlli zone verdi e di aggregazione

Per il quinto fine settimana di maggio e quinto in zona gialla per la Lombardia, la Polizia locale di Legnano ha svolto un presidio preventivo in tutte le aree sensibili della zona centrale con specifici controlli in tutte le zone verdi e di aggregazione.

Per il quinto fine settimana di maggio e quinto in zona gialla per la Lombardia, la Polizia locale di Legnano ha svolto un presidio preventivo in tutte le aree sensibili della zona centrale con specifici controlli in tutte le zone verdi e di aggregazione. Nell’ambito dei servizi congiunti con la Polizia di Stato e i Carabinieri il personale della Polizia locale ha provveduto a controllare circa una cinquantina di avventori di esercizi pubblici in centro città per verificare eventuali presenze di persone con precedenti e misure preventive a carico. Quanto ai controlli per il rispetto delle normative anti-Covid sono state elevate due sanzioni per il mancato uso della mascherina.

